Fushë Kosovë: Një grua ankohet se burri me të cilin bashkëjetonte e kërcënoi se do t’ia dhunon vajzën Një grua nga Fushë Kosova ka raportuar se burri me të cilin bashkëjetonte e kishte kërcënuar se do t’ia dhunonte vajzën e saj. Rasti në Policin e Kosovës ishte paraqitur të shtunën përcjell lajmi.net. Ndërsa, në raportin e PK-së thuhet se palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit i dyshuari është arrestuar dhe dërgohet…