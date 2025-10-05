Fushë Kosova pa ujë, shkak prishja e gypit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se qytetarët e Fushë Kosovës do të mbesin pa ujë për një orë. Shkak i kësaj ndërprerjeje u bë një rrjedhje në gyp nga fabrika në Shkabaj që e furnizon qytetin e Fushë Kosovës. “Për shkak të një rrjedhjeje në gypin Ø400 mm, është e nevojshme të ndërpritet…

Lajme

05/10/2025 10:29

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se qytetarët e Fushë Kosovës do të mbesin pa ujë për një orë.

Shkak i kësaj ndërprerjeje u bë një rrjedhje në gyp nga fabrika në Shkabaj që e furnizon qytetin e Fushë Kosovës.

“Për shkak të një rrjedhjeje në gypin Ø400 mm, është e nevojshme të ndërpritet për një orë furnizimi me ujë nga fabrika Shkabaj përmes gypit Ø630 mm qe furnizon qytetin e Fushë Kosovës. Shpresojmë që ndërhyrja të përfundojë sa më shpejt”, thuhet në njoftimin e KRU “Prishtina”.

