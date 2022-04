Fury vs Whyte, ja cili është parashikimi i Elvir Muriqit

Një përballje e paralajmëruar kohë më parë, do të nxjerr vetëm një fitues, përkundër që ringun do ta shkelin dy titanë.

Prognoza e fituesit ka qenë e shpeshtë, veçanërisht ditëve të fundit, kur edhe ndeshja së bashku me emocionet që sjell po afron.

E pikërisht në lidhje me këtë çështje, i kontaktuar nga lajmi.net, foli edhe ish-boksieri i njohur shqiptar, Elvir Muriqi. Në lidhje me këtë supersfidë, ai nuk ka mëdyshje: britaniku Tyson Fury është fitues i padiskutueshëm i sfidës.

“Sipas mendimit tim, Tyson Fury është boksieri më i mirë aktualisht në kategorinë e peshave të rënda. Meçi do të jetë shumë i mirë, por besoj se Fury fiton”, tha fillimisht ai. Muriqi, ndër të tjera, e parashikon edhe kohën se kur mund të ndodh goditja e pariparueshme e Furyt.

“Nëse meçi do të përfundojë para kohe, ai përfundon diku kah raundi i 7, 8 ose 9. Mund të ndodhë që fituesi të shpallet përmes pikëve, por prapë mendoj se fiton Fury”, përfundoi Muriqi, shkruan lajmi.net.

Rikujtojmë se Muriqi ishte një ndër boksierët më të shquar që i përfaqësoi shqiptarët në arenën ndërkombëtare. Gjatë 47 paraqitjeve si boksier profesionist, ai ka arritur t’i fitojë 40 nga to (24 me knock out) dhe shtatë të tjera i ka humbur./Lajmi.net/