Fury tmerron kundërshtarët me videon e fundit, duket në super – formë

Në prag të ndeshjes me Tom Schwarz, Fury duket në super formë, dhe nuk pritet të ketë probleme në këtë duel.

‘Gypsy King’ së fundmi ka postuar një video në rrjetin e tij social ‘Twitter’, ku shihet duke punuar me trajnerin e tij.

Britaniku duket shumë në formë, duke treguar lëvizje të shpejta, me goditje dhe shmangie ‘supersonike’.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell videon e publikuar nga ‘Gypsy Kign’. Schwarz do të tmerrohet nga këto pamje. /Lajmi.net/

Practice offence and defence into it becomes like a smooth dance 🕺 pic.twitter.com/wFY5LHHqNI

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 12, 2019