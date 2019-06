Fury spektakolar ndaj Schwarz, lëvizjet e tij ngjasojnë me ato të Muhammad Ali

Fury debutoi mbrëmë në ringun amerikan, duke shënuar fitore të madhe ndaj gjermanit Tom Schwarz.

Mjaftuan vetëm dy raunde që ‘Gypsy King’ ta fitonte duelin me anë të nokautit teknik, kundër Schwarz që ishte i pafuqishëm në çdo aspekt.

Përveç se nuk përballonte dot goditjet e Fury, Schwarz e kishte të pamundur edhe ta prekte britanikun.

Një video që ka pushtuar ‘Twitterin’ është ajo me pamjet e Fury duke iu shmangur goditjeve të gjermanit në stilin e Muhammad Ali, apo nga disa që po krahasohet me ‘Matrix’.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell videon ku shihet spektakli i Tyson Fury. /Lajmi.net/

Tyson Fury’s head movement only happens in movies. 👏 pic.twitter.com/lmv6yZ5BRJ

— Genius (@GeniusMUFC) June 16, 2019