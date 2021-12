Fury refuzon klauzolën e rimetçit me Whyte për titullin e kampionit të botës

Frank Warren ka zbuluar se nuk do të ketë një klauzolë revanshi në kontratë për përballjen e Tyson Fury kundër Dillian Whyte vitin e ardhshëm.

Fury do të mbrojë titullin në kategorinë e rëndë WBC kundër sfiduesit të detyrueshëm Whyte – i cili mban titullin e përkohshëm – në shkurt ose mars, transmeton lajmi.net.

WBC shpalli Whyte si kundërshtarin e ardhshëm të Furyt javën e kaluar pasi një çështje arbitrazhi midis ‘Body Snatcher’ dhe organizatës u mbyll.

Warren pret që stadiumi Principality në Cardiff të jetë mikpritës i ndeshjes, për shkak të sezonit të futbollit që po vazhdon duke e bërë problematike pritjen në vende të tjera.

Dhe Whyte nuk do të detyrohet t’i japë Fury një luftë të dytë nëse ky i fundit i prish shanset në luftën e tyre.

“Jo, thjesht do ta bëjmë atë. Nuk mendoj se do të kemi nevojë për një revansh,” tha Warren për talkSPORT.

“Para së gjithash, sigurisht që është një luftë stadiumi, por ta vendosësh atë në çdo stadium që nuk ka çati dhe për fat të keq asnjë prej tyre nuk ka çati përveç Cardiff-it”.

“Ja ku jemi. Marsi është, nuk do të dalim saktësisht me pantallonat tona të shkurtra apo jo?

“Dhe sezoni i futbollit po vazhdon, kështu që do të jetë një problem me pothuajse të gjitha terrenet. Kështu që Cardiff do të duket të jetë favorit”, nënvizoi ai./Lajmi.net/