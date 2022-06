Fury: Nuk më intereson nëse fiton Joshua apo Osyk

Kampioni i botës në peshat e rënda ka vendosur ta sfidojë fituesin e kësaj përballjeje, por se nuk e favorizon asnjërin si kundërshtar potencial të tij, transmeton lajmi.net.

“Të them të drejtën, nuk më intereson fare se cili prej tyre fiton”, tha ndër të tjera Fury në pyetjet se cilin prej boksierëve e favorizon.

“I don’t care who wins out of Joshua and Usyk” 👀

Tyson Fury says he will only come out of retirement to fight AJ for HALF A BILLION POUNDS 🤯pic.twitter.com/WtNwmK5fte

