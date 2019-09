Fury në avantazh të lehtë për revanshin me Wilder, arsyeja është orari

Fury dhe Wilder ishin përballur me njëri tjetrin në dhjetorin e vitit të kaluar, në një prej dueleve më interesante të viteve të fundit në boks.

Dyshja ishin ndarë pa fitues, pas vendimit të jurisë, edhe pse ky vendim u komentua gjatë nga audienca, të cilët ishin të besimit se britaniku kishte fituar duelin.

Mirëpo, disa analiza të bëra nga ‘WBN’, Fury duket të ketë një avantazh të lehtë para amerikanit, shkaku i orarit të meçeve të ardhshme, përcjell lajmi.net.

‘Gypsy King’ do të ketë rreth dy muaj më shumë kohë për tu përgatitur për revanshin me kampionin e WBC, nëse dueli mes tyre zhvillohet në muajin mars ose prill.

Ëilder duelin e radhës do ta ketë me Luis Ortiz, kurse Fury do të përballet me Otto Wallin. /Lajmi.net/