Fury fiton duelin por dërgohet në spital, merr plagë të rënda nga Wallin

Në ringun amerikan, Fury ishte vënë përballë Otto Wallin, në ndjekje të fitores së radhës, fitore të cilën edhe e arriti.

Gjatë duelit të cilin e fitoi vetëm pas 12 raundeve, Fury ka pësuar edhe disa goditje të forta nga kundërshtari suedez.

Një nga goditjet i shkaktoi edhe të çara në fytyrë, duke ia vështirësuar jashtëzakonisht shumë duelin.

Otto Wallin tries to open Tyson Fury’s cut up even more after scraping his face after the break. pic.twitter.com/qkpo0EyP2B

— Ta1jaNx ㊗️ (@Ta1jaNx) September 15, 2019