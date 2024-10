Furnizimi me ushqim i FSK-së, Dugolli: Nuk ka pasur dhe nuk do të këtë ngecje, të gjitha janë shpifje deri më sot Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Enver Dugolli sot bashkë me deputetin Mefail Bajqinovci kanë mbajtur një konferencë për media. Kjo konferencë është mbajtur para fillimit të seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit që është thirrur nga opozita në lidhje me problemin me furnizim me ushqim për ushtarët e FSK-së. Dugolli derisa ka deklaruar se Lëvizja Vetëvendosje nuk…