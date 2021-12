Fundviti në Shell me dhurata fantastike për klientët

Kompania Shell Kosova e përmbyll vitin me lojën e madhe shpërblyese dhe dhuratën BMW 3 si premia kryesore.

Ndarja e shpërblimeve bëhet me datën 30.12.2021 dhe transmetohet live në Klan Kosova në orën 19.00.

Klientët kanë mundësi të bëhen pjesë e lojës shpërblyese duke u furnizuar me karburant me kartelën e Shell. Sa më shumë blerje me kartelë më shumë mundësi për të fituar.

Ndërkohë që shanset për fitore mund t’i dyfishoni duke u furnizuar me karburantin Shell V-Power.

Shans jetësor për ta nisur vitin e ri me njërin prej shpërblimeve, e veçanërisht me BMW 3!

Furnizohuni në Shell! Përveç kualitetit të padiskutueshëm të derivateve, ju rritni shanset per shperblimet speciale.