Fundjavë me fluks në Morinë, kosovarët për pushime në Shqipëri edhe në shtator Edhe mëngjesi i kësaj të shtune ka nisur me fluks qytetarësh e mjetesh nga Kosova drejt Shqipërisë. Në pikën kufitare të Morinit nuk pati kolona e radhe për shkak të operimit me procedurë kalimit pa kontrolle në kufi. Por ndryshe nga Morini, kolona u krijuan në afërsi të urës mbi Drin, në segmentin nga mbikalimi…