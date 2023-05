Fundjavë e ngrohtë

Këtë fundjavë pritet një mot pak më i ngrohtë, ndërsa nuk përjashtohen vranësirat, por vetëm gjashtë pasditeve.

Sajti i specializuara i parashikimeve, “Prishtina Weather” ka publikuar të dhënat sinoptike, përcjell lajmi.net.

Më poshtë keni parashikimin për fundjavë dhe tri ditët e para të javës së ardhshme.

6.05 – Më ngrohtë. Intervale më të gjata me diell, e pasdite zhvillime të vransirave të pakta lokale.

7.05 – Kryesisht me diell dhe ngrohtë. Pasdite përreth viseve malore priten rrebeshe të shkurta shiu me ndonjë bubullimë.

8.05 – Mbetet ngrohtë, me vransira të ndryshueshme dhe intervale me diell. Pasdite priten rrebeshe shiu me bubullima.

9.05 – Kryesisht me vransira dhe të reshura shiu kohëpaskohe.

10.05 – Kryesisht me vransira dhe shi kohëpaskohe.