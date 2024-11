Fundjavë e ftohtë këtë javë, temperaturat arrijnë deri në -5 gradë Gjatë fundjavës mbi vendin tonë do të mbajë mot i ftohtë me temperatura deri në -5 gradë celsius, por pa të reshura atmosferike. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHK), të shtunën parashihet të mbajë mot i vranët dhe me intervale të shkurta me diell. “Në mëngjes nëpër ultësira parashihet të ketë mjegull. Temperaturat minimale do…