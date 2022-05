Fundjava në ligat evropiane: Sot përballen Tottenham – Liverpool

Futbolli në ligat evropiane do të vijojë edhe këtë fundjavë me ndeshje interesante.

Kur kanë mbetur edhe shumë pak xhiro deri në fund të kampionatit, ende nuk janë përcaktuar pozitat fikse të skuadrave në tabelë, e për rrjedhojë gara e ashpër ndërmjet skuadrave ende vazhdon.

Një përballje që pritet të jetë interesante është derbi në mes të Tottenham dhe Liverpool, i cili fillon në orën 20:45.

Të dyja skuadrat kanë objektiva të ndryshëm, por që për të dyja është e rëndësishme fitorja.

Liverpooli synon titullin e 20 kampion, ndërsa Spurs e kanë objektiv kryesor futjen në top4.

Pos kësaj ndeshje, Premier League ofron edhe përballje të tjera interesante.

Chelsea do të luajë ndaj Ëolves në orën 16:00, në Stamford Bridge, ndërsa Manchester United do të udhëtojë te Brighton në orën 18:30.

Sfida interesante pritet të ketë edhe në La liga, ku Barcelona, me titullin kampion tashmë të humbur, do të ketë punë me Real Betis në orën 21:00. /Lajmi.net/