Ftesë për aplikim – Matje elektrike në nënstacionet e rrjeteve telekomunikuese

“IPKO Telecommunications” ka ftuar të interesuarit për aplikim/ofertim konkurrues për “Matje elektrike në nënstacionet e rrjeteve telekomunikuese”.

Sipas njoftimit, dokumentacionet me kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim, mund të kërkohen me email në [email protected], deri më datën 1 qershor të vitit 2023.

Njoftimi i plotë:

Të nderuar,

Dokumentacioni me kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund ta kërkoni me email ne [email protected] deri me 1 Qershor 2023 /Lajmi.net/