Ftesa për intervistim në Prokurori, a mund të sillet me forcë Kurti nëse refuzon përsëri? Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka marr disa ftesa për t’u paraqitur në Prokurori Speciale për intervistim në lidhje me skandalin për rezervat shtetërore. Kurti ka refuzuar të shkoj në Prokurori, duke kërkuar që prokurorët të vijnë në zyrën e tij që t’ia marrin dëshminë, shkruan lajmi.net Por, a mund Kurti të sillet me detyrim…