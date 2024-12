Ftesa e Kurtit për tu intervistuar në zyrën e tij, Isufaj: Tash e 5 vite që jam Kryeprokuror, kjo nuk ka ndodhur

Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale, Blerim Isufaj sot në konferencën për media të fundvitit është pyetur për deklaratat e mbrëmshme të Kryeministrit Albin Kurti në lidhje me të dhe Prokurorinë Speciale.

Kurti dje tha se Isufaj po e luan rolin e regjisorit që shkuarja e tij në Prokurori të bëhet lajm ndërkombëtar, si Kryeministri intervistohet për korrupsion.

Për këtë Isufaj tha se puna e tyre nuk është për të bërë skenare.

“Para së gjithash, Prokuroria Speciale dhe në përgjithësi Sistemi Prokurorial dhe Sistemi Gjyqësor nuk janë për të bërë skenare. Ne punën tonë e kemi të përcaktuar me ligj dhe me Kushtetutë dhe nuk bëjmë dallime as për nga pozita as për nga emri”, ka thënë Isufaj.

Ai ka folur edhe për ftesën e Kurtit që ta intervistojnë në zyrën e tij në Kryeministri, e që Isufaj thotë se nuk ka ndodhur në 5 vitet e fundit që ai drejton Prokurorinë Speciale.

“Unë me sinqeritetin më të madhin ju them që nuk kam informacione nëse dikush ndonjëherë është intervistuar në zyrën e Kryeministrit. Ndoshta edhe mund të ketë, por unë nuk di të paktën këto 5 vite që unë jam Kryeprokuror situata të tilla nuk kemi pas. Deklaratat denigruese dhe fyerjet publike ndaj prokurorëve dhe institucioneve të Prokurorisë jo vetëm që minojnë integritetin e sistemit të drejtësisë por e cenojnë edhe besimin e publikut në sundimin e Ligjit”, ka thënë Isufaj. /Lajmi.net/