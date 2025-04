Ftesa e Kurtit për Abdixhikun, Krasniqi: Test për LDK-në, ose për dobësim të pozicionit të Nismës Opinionisti Albert Krasniqi ka thwnw se ftesa e kryeministrit Kurti për takim me Abdixhikun është test për Lidhjen Demokratike të Kosovës. “Është test me pa vullnetin e opozitës ose e dyta është me dobësuar fuqinë negociuese të NISMËS, për shkak që flitet që ata kanë kërkesa maksimaliste”, tha Krasniqi nw klankosova. Tutje ai shtoi se…