FSK realizon kursin bazik për materie të rrezikshme

02/12/2025 16:20

Pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë realizuar me sukses kursin bazik për materie të rrezikshme.

Kështu ka njoftuar FSK-ja përmes një postimi në Facebook.

Bazuar në njoftim, ky kurs ka për qëllim kryerjen e detyrave sipas misionit, dhe rritjen e aftësive operacionale të Kompanisë së Materieve të Rrezikshme në menaxhimin dhe përballimin e incidenteve me materie të rrezikshme.

“Kompania e Materieve të Rrezikshme e Gardës Kombëtare të Forcës së Sigurisë së Kosovës ka realizuar “Kursi Bazik për Materie të Rrezikshme”, me qëllim të aftësimit dhe përgatitjes së pjesëtarëve të Kompanisë së Materieve të Rrezikshme për kryerjen e detyrave sipas misionit, dhe rritjen e aftësive operacionale të Kompanisë së Materieve të Rrezikshme (KMRR) në menaxhimin dhe përballimin e incidenteve me materie të rrezikshme”, thuhet në njoftim.

