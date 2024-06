FSK publikon foto nga parakalimi për 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës Forca e Sigurisë së Kosovës ka publikuar fotografi nga parakalimi që bëri bashkë me Policinë e Kosovës me rastin e 25-vjetorit të Ditës së Çlirimit të Kosovës. Parakalimi u bë në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Në këtë organizim, qytetarëve u drejtuan me fjalime Presidentja Vjosa Osmani dhe Kryeministri Albin Kurti.