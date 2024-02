FSK përmbyll me sukses stërvitjen “Dynamic Front 24”

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK), ka përfunduar me sukses stërvitjen “Dynamic Front 24”.

Për këtë ka njoftuar Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci përmes një postimi në rrjetin social Facebook.

“Me ftesë nga USAREUR-AF, kontingjenti i FSK-së, i dislokuar në Polatli të Republikës së Turqisë, ka përfunduar me sukses stërvitjen “Dynamic Front 24” që synon rritjen e ndërveprushmërisë në fushën e altilerisë dhe mbështetjes me zjarr, ku ushtarakët e FSK-së, patën mundësinë që gjatë ushtrimit të demonstrojnë shkathtësitë e gjuajtjes me artileri me zjarr të vërtetë përkrah forcave partnere nga SHBA dhe Turqia”, ka shkruar Maqedonci. /Lajmi.net/

Postimi i plotë: