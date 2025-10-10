FSK përgatit ushtarakët për Xhenier Luftarak
Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve profesionale dhe taktike të pjesëmarrësve të Forcës së Sigurisë së Kosovës në fushën e operacioneve të xhenios luftarake është realizuar trajnimi i Avancuar për Xhenier Luftarak.
Ky operacion është organizuar me qëllim aftësimin dhe ngritjen e nivelit të njohurive për kryerjen operacioneve xheniere me mision Lëvizshmëri, Kundër lëvizshmëri dhe Mbijetesë.
Sipas njoftimit të FSK-së, gjatë trajnimit pjesëmarrësit u trajnuan për tema si Fortifikimet fushore, Fortifikimet në zona urbane, ndërtimi i pengesave, qarja e pengesave, kalimi nëpër zonat e minuara dhe kalimi i ujërave.