​ FSK përfundon me sukses dy trajnime të rëndësishme, njërin prej tyre në Kroaci Trajnimi tradicional dhe më sfidues nga Forca e Sigurisë së Kosovës në organizimin e Komandës së Forcave Tokësore “Simboli i Ujkut”, ka përfunduar sot me dhënien e certifikata për pjesëmarrësit që kaluan sfidat me sukses. Qëllimi i organizimit të trajnimit është përgatitja e pjesëtarëve në detyra të ndryshme si përgatitja fizike, trajnime specialistike, qitje dhe…