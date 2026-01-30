FSK organizon trajnime dhe vlerësime praktike për kadetët në Badovc dhe Koliq

Komuna e Prishtinës njofton qytetarët për dy aktivitete të radhës të Kadetëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK). Sipas njoftimit, më 3 shkurt 2026 në Zonën e Badovcit, Qendra Studimore Universitare e FSK-së do të realizojë një trajnim në terren për navigim tokësor, me emërtimin “Rruga e Heronjve”, transmeton lajmi.net. Ndërsa më 6 dhe…

Lajme

30/01/2026 12:29

Komuna e Prishtinës njofton qytetarët për dy aktivitete të radhës të Kadetëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK).

Sipas njoftimit, më 3 shkurt 2026 në Zonën e Badovcit, Qendra Studimore Universitare e FSK-së do të realizojë një trajnim në terren për navigim tokësor, me emërtimin “Rruga e Heronjve”, transmeton lajmi.net.

Ndërsa më 6 dhe 7 shkurt 2026 në Zonën e Koliqit, Qendra Studimore Universitare e Komandës, Doktrinës dhe Stërvitjes së FSK-së do të zhvillojë një vlerësim praktik për operacione mbrojtëse në terren.

Komuna thekson se këto ushtrime dhe trajnime kanë karakter profesional dhe edukativ, dhe janë pjesë e zhvillimeve të rregullta të kadetëve.

Qytetarët falënderohen për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë zhvillimit të këtyre aktiviteteve. Për çdo informatë shtesë, do të njoftohen me kohë./lajmi.net/

Lajme të fundit

Kriza energjetike- Më 2021, Kurti “Mbrëmë jam ngrohur...

“1 mijë e 600 mjekë dalin në pension,...

Kurti e injoron krejtësisht nënshkrimin e Osmanit në...

Kurti për aktgjykimin e Kushtetueses për Rashiq: Shpresoj...