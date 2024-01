“FSK në trajnim me ukrainasit” – Mediumi i Rusisë në Beograd shpërndan propaganda e rrena kundër Kosovës

Media ruse,” Russia Today Balkan” me seli në Beograd kanë dhënë një lajm dezinformues se kinse britanikët i kanë marrë ushtarët e FSK-së për trajnim me ukrainasët. Dhe sipas tyre plani i britanikëve është që ushtarët e FSK-së të dërgohen në frontin e luftës në Ukrainë.

“A po dërgojnë britanikët, shqiptarë të Kosovës për të luftuar në Ukrainë?” është titulli i një artikulli të medias ruse “Russia Today Balkan” me seli në Beograd, i publikuar më 30.01.2024. Me anë të këtij titulli ky medium shpërndan dezinformatë për Ambasadën britanike në Prishtinë si dhe për Forcën e Sigurisë së Kosovës.

Kjo dezinformatë u mbështet edhe nga avokati serb i quajtur Goran Petronijeviq.

“Shumë shpejt do të keni mundësinë të shihni një numër të madh të shqiptarëve të Kosovës që janë trajnuar në Britaninë e Madhe, të cilët do të paraqiten në Ukrainë, dhe ata që do të kthehen të gjallë prej andej, do të jenë ushtarë jashtëzakonisht të trajnuar, si dhe ata që janë kthyer nga fushëbeteja siriane, ku morën pjesë disa qindra shqiptarë”, thotë avokati Goran Petronijeviq.”- tha Goran Petronijeviq.

Media ruse “Russia Today”, pas agresionit rus në Ukrainë të 24 shkurtit 2022 janë nën sanksione nga shtetet perëndimore, dhe transmetimi i këtij medium është i ndaluar./Lajmi.net/