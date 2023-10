FSK merr medalje në Britani, përgëzohet nga ambasada britanike

Kështu është bërë e ditur në njoftimin nga Ambasada Britaneze në Kosovë, derisa thuhet se performanca e tyre ishte e jashtëzakonshme.

“Urime 12 pjesëtarëve të FSK-së nga regjimenti i parë nën udhëheqjen e Toger Arbër Hoxhës për fitimin e medaljes së bronztë në garën e patrullimit të Kambrianit në distancë të gjatë. Performanca e tyre ishte e jashtëzakonshme. Bravo që sollët një tjetër medalje për Kosovën”, thuhet në njoftim.

Congratulations to the 12 KSF members from 1st regiment under the leadership of Lt Arbër Hoxha for winning a bronze🥉medal at the Cambrian Patrol, Long Range patrolling Competition.

Their performance was exceptional. Well done for bringing another medal to 🇽🇰! pic.twitter.com/RNoOlHSW9V

— UK in Kosovo 🇬🇧 (@UKinKosovo) October 11, 2023