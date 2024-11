FSK me trajnime në Prishtinë, Komuna: Do të ketë lëvizje të automjeteve ushtarake, s’ka vend për shqetësim Komuna e Prishtinës ka njoftuar qytetarët se nesër deh përgjatë fundjavës, Forca e Sigurisë së Kosovës do të zhvillojë trajnime në dy fshatra të Prishtinës, Butovc dhe Zllatar. Në njoftim të komunës thuhet se gjatë kësaj periudhe do të ketë lëvizje të automjeteve ushtarake, në disa prej lokacioneve dhe se s’duhet të ketë vend për…