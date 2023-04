FSK me përgatitjet finale për ekzekutimin e stërvitjes fushore – i viziton Komandantja Supreme, Vjosa Osmani Me qëllim të informimit me përgatitjet finale për ekzekutimin e stërvitjes fushore” Defender-Europe’23”, Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka zhvilluar vizitë në Shtabin e Përgjithshëm të FSK-së në Kazermën” Adem Jashari” në Prishtinë. Ajo është mirëpritur nga Komandanti gjenerallejtënant Bashkim Jashari me gjeneralë dhe oficerë të FSK-së. Osmani u njoftua nga gjeneral Jashari dhe stafi…