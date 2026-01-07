FSK mbështet zonat e prekura nga vërshimet

Forca e Sigurisë së Kosovës ka njoftuar se ka ngritur nivelin e gatishmërisë së njësive të saj pas reshjeve të dendura të shiut dhe përmbytjes së disa vendbanimeve në vend. Sipas njoftimit, FSK, pas situatës së krijuar nga reshjet e dendura të shiut dhe përmbytja e disa vendbanimeve, ka ngritur nivelin e gatishmërisë së njësive…

Lajme

07/01/2026 17:16

Forca e Sigurisë së Kosovës ka njoftuar se ka ngritur nivelin e gatishmërisë së njësive të saj pas reshjeve të dendura të shiut dhe përmbytjes së disa vendbanimeve në vend.

Sipas njoftimit, FSK, pas situatës së krijuar nga reshjet e dendura të shiut dhe përmbytja e disa vendbanimeve, ka ngritur nivelin e gatishmërisë së njësive të saj për t’u dalë në ndihmë Autoriteteve Civile në menaxhimin e situatës.

FSK ka bërë të ditur se, me urdhër të Komandantit të FSK-së, ekipet në gatishmëri kanë intervenuar në shpëtimin e jetëve, bazuar në kërkesat e pranuara nga Qendra e Situatave e Republikës së Kosovës./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 7, 2026

Totaj: Komuna e Prizrenit në mobilizim të plotë pas reshjeve intensive,...

January 7, 2026

Situata me të reshurat, KEK-u hap përkohësisht rrugën Vodicë-Dardhishtë

January 7, 2026

Kusari-Lila dje e cilësoi si të rremë lajmin e NZZ-së zvicerane,...

Lajme të fundit

Totaj: Komuna e Prizrenit në mobilizim të plotë...

Situata me të reshurat, KEK-u hap përkohësisht rrugën Vodicë-Dardhishtë

Kusari-Lila dje e cilësoi si të rremë lajmin...

Numërohen mbi 85 për qind e votave me postë, VV qëndron e para