FSK kthehet nga Ishujt Falkland, mbyll me sukses misionin e nisur Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka bërë të ditur se kontingjenti i Forcës së Sigurisë së Kosovës është kthyer nga Ishujt Falkland. Ai ka thënë se misioni i FSK-së në Ishujt Falkland ka përfunduar me sukses. “Kontingjenti i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka përfunduar me sukses misionin bashkëzbarkues përkrah forcave britanike në Ishujt Falkland,…