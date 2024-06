FSK kryen me sukses trajnimin me anti-tankun e lehtë HAR 66 në bashkëpunim me ushtrinë turke Forca e Sigurisë së Kosovës ka përfunduar me sukses trajnimin me armën anti-tank HAR 66, armë e prodhimit turk me licencë amerikane, që origjinën e ka me emrin M72 LAW (Light Anti-Tank). Regjimenti i tretë i Këmbësorisë (R3K) në bashkëpunim me ushtrinë turke realizuan trajnimin e përbashkët për qëllim përgatitjen e kursantëve në përdorimin efikas…