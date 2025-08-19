​FSK hap konkurs për akademinë ushtarake në SHBA

19/08/2025 17:44

Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) njoftojnë të gjithë të rinjtë dhe të rejat e interesuara se më 25 gusht 2025 do të hapet konkursi për pranimin e kadetëve të rinj në akademinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Ky konkurs ofron mundësinë e studimeve për oficer, me qëllim të përgatitjes profesionale dhe ushtarake të gjeneratave të reja që do t’i shërbejnë FSK-së dhe vendit.

Kushtet e konkursit janë publikuar më 12 gusht 2025 dhe mund të lexohen në faqen zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes: https://mod.rks-gov.net/Page/16

“Për më shumë informata, kandidatët mund të kontaktojnë në numrat e telefonit: 038-555584 5690 dhe 038-555584 5691 ose përmes emailit: [email protected]”, thuhet në njoftim.

