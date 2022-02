Fshatrat shqiptare në veri po braktisen

Ahmet Musa nga fshati Kushtovë i Vllahisë në veri të Mitrovicës, shumicën e kohës e kalon pa pasur shoqëri, ngase shumë bashkëfshatarë të tij tashmë janë shpërngulur. Zhurma e fëmijëve që dikur dëgjohej në këtë fshat ia ka lënë vendin ‘pushtetit’ të qetësisë. Edhe përshëndetjet ndërmjet banorëve janë të rralla, sepse janë të paktë ata që kanë mbetur. Ata po shpërngulen nga fshati për shkak të kushteve të vështira. “Tani janë vetëm 8 familje, kurse para lufte kanë qenë 45. Prej Kushtove, Cerraje deri në Bare janë 22 fshatra; ato kanë qenë plotë jetë, fëmijë, burra e gra. Tash i kanë braktisur vendbanimet dhe kanë shkuar në Mitrovicë”, ka thënë Ahmet Musa.

Blegtoria është puna me të cilën merret familja e tij dhe të tjerat që kanë mbetur ende në këto vise. “Kemi disa kafshë dhe merremi me to”, ka shtuar ai.

Edhe Esat Musa i cili mbijeton përmes bletarisë thotë se ky vend po zbrazet më shpejt sesa hapat që bën ai kur ecë. “Personalisht më është dashur që t’i shesë të gjitha çfarë kam pasur këtu dhe ta bëjë një shtëpi me 35 mijë euro në Mitrovicë, haku i fëmijëve për t’i shkolluar, sepse këtu nuk ke se si t’u krijosh kushte për shkollë”, ka thënë Esat Musa.

E hiq më mirë situata nuk është as në Bistricë e Cerrajë. Në mungesë të infrastrukturës rrugore e transportit ka gjasa që këto fshatra në komunën e Leposaviqit të braktisen. “Edhe kemi mbetur pak familje, edhe çdo vit shpërngulen një apo dy familje. Këtu edhe një vit apo dy do të vini ju apo kushdo qoftë tjetër dhe nuk do të shihni më askënd”, ka thënë Asllan Aliu banor i këtyre viseve.

Sidoqoftë jo të gjitha shpresat janë shuar. Ata që kanë mbetur në këto fshatra, e që janë pjesë e komunës së Leposaviqit thonë se do të vazhdojnë të qëndrojnë aty, në përpjekjet vetjake për të qëndruar në trojet e të parëve.