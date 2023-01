Fshati Bare i Mitrovicës në Braktisje e sipër

Me male të larta e me bukuri të shumta natyrore, është ky fshati Bare në komunën e Mitrovicës.

Shtëpi ka thuajse gjithandej fshatit, mirëpo disa prej tyre tashmë të zbrazëta si shkak e braktisjes nga banorët.

Në Baren e bukur, që dikur jetonin rreth dy mijë banorë, sot këtu kanë mbetur vetëm 800. E, kjo braktisje e fshatit po i shqetëson banorët që kanë mbetur këtu.

Sabri Osmani është në mesin e banorëve që lidhje që ka me këtë fshat e mbanë këtu. Ai ka vërejtur ndryshimin e fshatit ndër vite, si pasojë e braktisjes, shkruan lajmi.net.

“Më herët kanë qenë 1700-1800 kanë qenë sepse kanë qenë shtëpi më shumë dhe një prind i ka pasur 5-6 fëmijë, tash një fëmijë i ka dy fëmijë si dhe nuk e di kur është bërë dasmë në Bare, sepse nuk ka dasmë nuk ka nuse si nuk ka nuse nuk ka fëmijë dhe ata çka po i bëjnë po vijnë nga jashtë po i bëjnë në restorante dhe po shkojnë atje ku e kanë vendin. Kanë filluar tash dhashtë zoti ky kryetari që ka ardhur Bedri Hamza tash me doktorin Fahri Shabani disa ambullanta në Shalë i kanë rregulluar të gjitha sepse të gjitha kanë qenë të mbyllura”, ka potencuar ai për emisionin “Shenjë”.

Ai me nostalgji kujton gjallërinë që dikur mijëra banorë i jepnin fshatit Bare, derisa hedhin fajin tek institucionet që banorët po e lëshojnë këtë vend.

“Fshati Bare ka qenë një fshat shumë i mirë dhe është prapë, është në qendër të Shalës së Bajgorës, rrethohet me Bajgoren, dhe me Tërstelën, Vidishiç, Selac dhe të gjitha këto, e kjo ka qenë qendër gjithherë para luftës dhe deri pasluftës. Pasluftës e gjithë popullata kanë dal këtu, mirëpo drejtën me të tregu është faji i institucioneve asgjë nuk kanë bërë në fillim dhe dikur kanë filluar të bëjnë diçka, por kur filluan t’i shtrojnë disa rrugë popullata vetëm se e morri rrugën me shku disa në qytete në Mitrovicë disa në Prishtinë disa jashtë i ka marrë mërgimi dhe katastrofë tash mundem të them që është”, ka thënë ai.

E faktorët janë të shumtë që po bëjnë që njerëzit e këtij fshati të ndërrojnë vendbanim. Por, pavarësisht kësaj sipas Osmanit nuk ka shumë interesim nga institucionet e vendit.

“E di njëherë kur kanë qenë për buxhet në shkollë nuk e di nëse kanë pasur me dikë unë nuk i kam parë por për buxhet e di që kanë qenë…Vizitat duhet me qenë më tepër por si duhet të jenë këto vizita që t’i ndihmojnë kësaj popullate për shembull ne po qëndrojmë për këta nxënës me bë diçka për transport të tyre, nuk mundet një prind i ka tre fëmijë për shembull t’i dërgojë në shkollë….E këtu ka pas nevojë komuna dhe institucionet me bisedu dhe ta bëjnë një diçka rreth transportit të fëmijëve për shembull të nxënësve në shkollë të mesme nuk mundet prindi ta shkollojë me këto kushte që janë me disa sociale i mashtrojnë nga pak”, ka thënë ai.

Derisa nga viti në vit numri i banorëve këtu po bie dukshëm, fatkeqësisht edhe shkolla e fshatit po mbetet me më pak nxënës.

“Nuk e di a mundem ta përshkruaj vetëm se unë të tregova 540 nxënës kanë qenë atëherë, gjimnazi dhe ekonomia kanë qenë të plota 4 vjeçare do të thotë në numër të nxënësve mundesh ta dish dallimin, me numër të punëtorëve Trepça atëherë autobusët plot kanë shkuar dhe ka pas minatorë. Sot nuk ke shumë minatorë sepse edhe këta çka janë po shkojnë kadalë dhe kjo është puna që është një dallim shumë i madh”, ka thënë ai.

Në anën tjetër, Ismaj Hajdari, drejtor i shkollës “Xhemajl Isufi” në këtë fshat, tregon si ka ndikuar braktisja në procesin mësimor.

Ismajl Hajdari drejtor i kësaj shkollë tregon se për këtë largim të banorëve janë dy faktorë kryesorë, ajo e jetës më të mirë në qytet si dhe mos martesa e rinisë.

“Shkolla jonë pra e frekuentojnë dy fshatra, fshati Vidishiç dhe fshati Bare gjithsej i kemi 83 nxënës domethënë nga para fillor deri në klasën e 9 e frekuentojnë 83 nxënës…Për vitin e kaluar kanë qenë 114 nxënës, ndërsa prej vitit të kaluar është ky diferencë 114 me 83. Këtu janë dy faktorë që po shkaktojnë emigrimin ose largimin e nxënësve ose të banorëve është kushtet e vështira pra udhëtimi sidomos është shumë i vështirë pasi që ka shumë rrallë autobus edhe për këtë arsye njerëzit po shkojnë po gjejnë një jetë më të mirë më të lehtë në qytet. Faktori tjetër është edhe nataliteti, mos martesa e rinisë, edhe ky është një fakt që është në të gjithë Kosovën jo vetëm në rajonin tonë dhe kjo është sa i përket nxënësve pra është një dallim shumë i madh vetëm prej vitit të kaluar”, ka thënë ai.

Ai tregon se shkolla ka kapacitet për 300 nxënës, derisa shton se ka bërë kërkesë për përmirësimin e disa kushteve në këtë institucion arsimore, e qe do të ndikonin në mbajtjen e banorëve në këtë fshat.

“Kushtet janë shumë të mira, e falënderojmë edhe komunën edhe që na i ka krijuar të gjitha kushtet i kemi dy objekte janë pak të vjetra por janë të rinovuar, ka kapacitet deri në 300 nxënës për t’i mbajtur sepse ka klasë mjaft, mirëpo me pas kushte edhe më të mira vetëm po na mungojnë infrastruktura dhe teknologjia tash me pas kabinete, me pas të ndryshme të informatikës, biologjisë, lëndëve të tjera dhe të tjerat janë të gjitha..Po kemi bërë kërkesë edhe këta (komuna) na ka premtuar që përmes qeverisjes që shumë shpejt do të fillojnë t’i bëjnë teknologjinë me fut në përdorim në të gjitha shkollat pavarësisht në fshatra apo në qytet dhe jemi në pritje të atij projekti tash të shohim…(14:33)”Numri i klasave është 10 klasë nga 0-9 ndërsa i stafit akademik në listë të pagave që paguhen nga shkolla tonë jemi 20 gjithsej këtu parashihen edhe 5 mësimdhënës të tjerë vijnë këtu për ta plotësuar normën edhe 5 mësimdhënës shkojnë në shkollat tjera për ta plotësuar normën e tyre”, ka thënë ai.

Përveç shkollës, fshati Bare ka edhe ambulanten me qëllim të ofrimit të kushteve për funksionim të duhur në këtë fshat.

“Ambulanta ka funksionuar edhe para luftës edhe gjatë luftës më pas edhe ushtria e ka mbajtur ambulantë… Dhe pas luftës është hapur ambulanta, e kemi pas stomatologjinë, e kemi pasur për analiza të gjakut, por tash ato nuk janë sepse nuk po dinë qysh me ardh nga atje, unë kam biseduar edhe me drejtorin e shëndetësisë atje dhe në këtë vit që vjen tash kanë me bë një renovim edhe më të mirë, dhe të mundohen ta sjellin stomatologjisë dhe për analiza të gjakut…Ambulanta tash është mjeku i përgjithshëm edhe motrat dhe i bien disa barna kështu që e kemi mjekun e mirë dhe motrat janë të gjitha në nivel… Për çdo ditë vijnë ata vijnë para 08:00 këtu deri në ora 13:00 gjithmonë janë këtu, shërbimin na e bëjnë shumë t mirë”, ka thënë ai.

Derisa sheh rrugët e këtij fshati, vërehet mungesa e të rinjve. Kjo ka bërë që në fshat të vërehen shumë ndryshime.

“Rini nuk ka shumë më herët kanë luajtur me top këtu në fushë të sportit ka pasur organizime të mëdha tash deri tek shtëpia ime nuk e di që e takoj dikë… sepse nuk ka shumë rini, rinia ka ikur, disa kanë shkuar jashtë dhe disa kanë shkuar nëpër qytete tjera për shembull Mitrovicë, Prishtinë e di që kemi Fushë Kosovë kanë shkuar shumë familje kanë shkuar e kanë lëshuar këtu…Vetëm nuk kanë qysh jetojnë sepse me qenë që i sigurojnë ndonjë vend pune por ku ka të punojë me 180 euro dhe 200 euro…E dimë që nuk është mirë kurbeti nuk është i mirë, kurbetin kurrë nuk e kam përkrahë as nuk e përkrahi por nuk kanë çfarë bëjnë”, ka thënë ai./Lajmi.net/