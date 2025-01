Frytnimi me IVF në QKUK: Për 9 ditë u kryen 70 konsultime, 250 çifte në pritje! Me 24 dhjetor u përurua shërbimi për Frytnim të Asistuar Mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.Për vetëm 9 ditë pune janë kryer 70 konsultime për çiftet që duan të bëhen prindër përmes procedurës së IVF-it në QKUK. Ndërkohë, edhe 250 çifte të tjera janë në pritje të terminit për t’u takuar me mjekun dhe…