“Fronti i përbashkët për Shtetin e Kosovës”, sigurohet marrëveshja e plotë AAK-Nisma, të hapura edhe për parti të tjera por me kushte Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do ta zyrtarizojë brenda pak kohësh koalicionin parazgjedhor me Nismën Socialdemokrate. Këto dy parti kanë vendosur që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të garojnë me një listë dhe platformë të përbashkët. Lajmi.net ka siguruar marrëveshjen që këto dy parti, njëra parlamentare e tjetra joparlamentare, e kanë arritur. Në marrëveshje thuhet…