​Frika nga mungesa e gazit, gjermanët nxitojnë drejt ngrohësve të shtrenjtë elektrikë

Gjermanët mund të mbingarkojnë rrjetin kombëtar të energjisë elektrike pasi kërkojnë të fillojnë të përdorin ngrohje elektrike joefikase në përpjekje për të shmangur motin e ftohtë këtë dimër për shkak të mungesës së gazit, paralajmëroi agjencia gjermane e energjisë dhe shërbimeve në një artikull të botuar sot.

Gjithnjë e më shumë familje furnizohen me ngrohje elektrike, përfshirë ato portative, tregojnë të dhënat për shitjet e tyre.

Banorët e Gjermanisë kanë frikë se Rusia mund të reduktojë ose kufizojë më tej furnizimet me gaz pas luftës në Ukrainë.

Drejtoresha e përgjithshme e Shoqatës gjermane të kompanive të energjisë dhe ujit BDEW, tha për gazetën Handelsblatt se nëse përdoruesit nuk i përdorin pajisjet me masë, ata mund të kenë fatura edhe më të larta të energjisë elektrike.

“Mund të mbingarkojnë edhe rrjetet elektrike. Kjo mund të ndodhë nëse, për shembull, në një natë shumë të ftohtë, shumë familje ndezin ngrohëset në të njëjtën kohë në të njëjtën pjesë të qytetit,”tha Kerstin Andreae.

Ajo tha se e kupton frikën e bashkëqytetarëve nga shtëpitë e ftohta gjatë dimrit, por në të njëjtën kohë paralajmëron se disa nga mekanizmat për përballimin e situatës së re mund t’u kthehen atyre.

Gjermania, së bashku me vendet e tjera anëtare të BE-së, po përpiqet të ndihmojë familjet dhe industritë e ngarkuara financiarisht nga rritja e çmimeve të energjisë pasi Rusia ndërpreu furnizimet përmes gazsjellësit Nord Stream 1.

Qeveria gjermane ka premtuar se përdoruesit industrialë do të jenë të parët kur të ndërmjetësohet shpërndarja administrative e lëndëve të para në rast të mungesës së energjisë dhe familjet private do të kursehen nga reduktimi i furnizimit me energji.

Presidenti i Agjencisë Gjermane për Energji Elektrike, Gaz, Telekomunikacion, Posta dhe Hekurudha, Klaus Mueller, tha në një intervistë për Tagesspiegel se ndërprerjet e herëpashershme të energjisë në nivel lokal mund të jenë rezultat i përdorimit të njëkohshëm të një numri të madh ngrohësish elektrikë.

Ai shtoi se edhe në mes të çmimeve shumë të larta të gazit, përdorimi i ngrohësve elektrike mund t’u kushtojë konsumatorëve më shumë se ngrohja qendrore me gaz, forma më e zakonshme e ngrohjes së banesave në atë vend.

Vetëm në gjysmën e parë të vitit 2022, gjermanët blenë rreth 600.000 pajisje elektrike për ngrohje, që është pothuajse 35 për qind më shumë se një vit më parë, sipas agjencisë së kërkimit të tregut GfK.