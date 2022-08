Frenkie de Jong s’e do Man Unitedin, largohet vetëm për Bayern Munich ose Chelsea Frenkie de Jong vazhdon të lidhet me një largim të mundshëm nga Barcelona. Ylli holandez, tash e sa javë lidhet me një largim të mundshëm nga ‘Camp Nou’ dhe skuadra e United është ajo që e do më së shumti lojtarin. Megjithatë, Frenkie ka refuzuar ta lë Barcelonën për skuadrën nga ‘Old Trafford’. Qasja vazhdon…