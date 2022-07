French GP: Leclerc në ‘Pole-position’, Verstappen fillon nga pozita e dytë, ndërsa Hamilton nga ajo e katërta Kanë përfunduar kualifikimet për Çmimin e Madh të Francës. Skuadra e Ferrari ka siguruar edhe një ‘Pole-position’ me pilotin Charles Leclerc, transmeton lajmi.net. Ai arriti të përfundojë në vendin e parë, pas garës së ngushtë me Verstappen. Leclerc kishte kohën më të shpejtë në kualifikuese, me 1:30.872 në 17 xhiro. Ndërsa Max Verstappen nga pozita…