Freedom House: Qeveria Kurti me transparencë të kufizuar, pa arsye, shpesh s’lejon qasje në dokumente zyrtare

Në këtë raport, Freedom House flet për sistemin politik në Kosovë, të karakteziuar me jostabilitet e mosfunksionim. Ndërsa ka thënë se Serbia ruan ndikim të fortë në veri të Kosovës, ndërsa edhe qeveritë ruse, kineze e turke kanë ndikim në proceset qeveritare.

“Sistemi politik i Kosovës, historikisht është karakterizuar me mosfunksionim dhe jostabilitet të tij. Qeveria Kurti, e zgjedhur në shkurt të 2021, herë pas here u përpoq të zbatonte në mënyrë efektive platformën e saj të orientuar drejt reformave gjatë gjithë vitit. Serbia ende ruan ndikimin në veri të Kosovës, ku institucionet kosovare nuk kanë prezencë të fortë. Qeveria ruse, kineze dhe turke kanë ushtruar gjithashtu ndikim mbi proceset qeveritare në Kosovë gjatë viteve të fundit”, thotë raporti.

Më tutje, flitet edhe për dialogun, duke shkruar se nuk është bërë “asnjë përparim thelbësor”, e gjithashtu thuhet se procesi ka ngecur përsëri në muajin korrik të vitit 2021.

“Megjithëse një raund i ri i dialogut Kosovë – Serbi i ndërmjetësuar nga BE filloi në qershor kur Kurti u takua me presidentin serb, Aleksander Vuçiq, nuk u bë asnjë përparim thëlbësor në normalizimin e marrëdhënieve kosovaro-serbe përpara se procesi të ngecë përsëri në korrik. Anëtarët e opozitës kritikuan pjesëmarrjen e Kurtit në bisedime, duke pretenduar se ai nuk kishte përfshirë në mënyrë adekuate Kuvendin në proces”.

Gjithashtu në këtë raport thuhet se kapja e shtetit mbetet një çështje problematike, ndërsa thuhet se kuadri institucional për t’i luftuar është i dobët.

“Kapja e shtetit është një çështje e spikatur dhe shpesh është rezultat i klientelizmit – dhënies së paligjshme të favoreve zyrtarëve nga individë ose grupe të pasura, nëse zyrtarët ndjekin interesat e atyre që i shpërblejnë. Korrupsioni dhe kapja e shtetit janë të përhapura dhe kuadri institucional për t’i luftuar ato është i dobët. Mandatet e katër organeve kryesore të Kosovës kundër korrupsionit mbivendosen dhe kanë vështirësi në koordinimin e përpjekjeve të tyre. Autoritetet kanë treguar pak përkushtim në ndjekjen penale të korrupsionit të nivelit të lartë dhe kur zyrtarët e lartë ndiqen penalisht, dënimet janë të rralla. Gjatë gjithë vitit 2021, qeveria Kurti ndoqi disa reforma që synonin të luftonin korrupsionin dhe krimin e organizuar, qeveria u angazhua për krijimin e mekanizmave të tinj të verifikimit gjyqësor dhe propozoi hartimin e legjislacionit që do t’i mundësonte qeverisë të konfiskonte “pasuritë e fituara në mënyrë të pajustifikueshme”, thotë raporti.

Raporti gjithashtu vë në spikamë faktin se qeveria Kurti ka qenë jotransparente në shumë procese qeveritare, si ndaj Kuvendit të Kosovës, po ashtu edhe ndaj mediave.

“Qeveria Kurti mori një sërë vendimesh kyçë gjatë gjithë vitit – duke përfshirë disa që lidhen me procesin e dialogut Kosovë-Serbi – me transparencë të kufizuar dhe pa u konsultuar me Kuvendin, duke shkaktuar kritika nga opozita dhe grupet e shoqërisë civile. Përkundër miratimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike në vitin 2010, i cili kishte për qëllim t’i vinte në dispozicion dokumentet qeveritare sipas kërkesës, institucionet qeveritare shpesh i refuzojnë ato kërkesa me pak ose aspak arsyetim. Gjykatat kanë qenë shumë të ngadalta për t’iu përgjigjur ankesave nga ata të cilëve u është mohuar informacioni i qeverisë për shkak të ngecjeve të vazhdueshme në sistemin gjyqësor”, thotë raporti. /Lajmi.net/