“Freedom House”: Mosmarrëveshja e zgjatur me Kosovën, sfidë në demokratizimin e Serbisë Serbia ka pësuar rënien më të madhe në procesin e demokratizimit, sipas raportit për vitin 2023 të Freedom House. Prej 3.79 pikëve sa i ka pasur vitin paraprak, Serbia tani është vlerësuar me 3.61 pikë. “Freedom House” së fundi përmes një tweet-i i ka thënë se “të shtënat tragjike, mosmarrëveshja e zgjatur me Kosovën dhe…