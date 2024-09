​Fredi Beleri lirohet me kusht, reagon Athina zyrtare Gjykata e Fierit vendosi sot të lirojë nga burgu Fredi Belerin me kusht që ai të mbajë kontakte telefonike me policinë. Beleri ishte në burg prej 16 muajsh, i dënuar nga Gjykata kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në Shqipëri, për korrupsion aktiv në zgjedhje dhe pritej ta përfundonte dënimin në tetor. Athina zyrtare reagoi…