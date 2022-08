Frashëri krenar me kualifikimin e Ballkanit Stivi Frashëri është shprehur i lumtur me kualifikimin në Ligën e Konferencës. Ballkani mposhti Shkupin me rezultat të përgjithshëm 3:1, kështu duke siguruar një vend në garat evropiane. E i lumtur me këtë kualifikim pas ndeshjes është shprehur portieri i ekipit suharekas, Stivi Frashëri. “Momenti më i vështirë dhe më i bukur që kam kaluar.…