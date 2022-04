Frashër Krasniqi: Nuk mund të thotë askush se Dehari është vrarë, pa pasur ekspertizë

Krasniqi tha se nuk ia kanë pasur borxh Astrit Deharit që ta përdorin atë për motive politike, teksa tha se për 78 ditë sa Dehari e aktivistët e tjerë të VV-së kanë qenë në paraburgim, tash kryeministri i vendit Albin Kurti, s’e ka bërë asnjë deklaratë për ta.

“Kur jemi arrestuar bashkë me Astritin e aktivistët tjerë më 30 gusht 2016, deri më 5 nëntor jemi duke folur për 78 ditë nuk e kemi asnjë deklaratë as të Albin Kurti as Albulena Haxhiut e madje askujt në Vetëvendosje, përveç Dardan Molliqjat e Visar Ymerit në mbrojtje të aktivistëve”.

“Gjatë kësaj periudhe nuk gjendet asnjë deklaratë ku Albin Kurti flet për padrejtësinë e arrestimeve që iu ka bërë aktivistëve të VV-së në rastin politik kundër nesh”, është shprehur Krasniqi në “Info Magazine” në Klan Kosova.

Ai tha se për mbajtjen në burg të Astrit Deharit, Albin Kurti e Albulena Haxhiu, s’kanë guxuar të flasin deri në momentin që ai [Astrit Dehari], është bërë i përdorshëm politikisht, teksa shtoi se Kurti kundër vendimit të kryesisë së VV-së ka thënë se “Astrit Dehari është vrarë”.

“Ne kemi thënë se mbajtja në burg e Astritit ka qenë e pajustifikueshme dhe ai ka vdekur brenda institucioneve që është dashur që ta kenë në përgjegjësi. Kjo ka qenë akuza dhe vendimi i VV-së se “kështu deklarojmë ne””.

“Tjetër është kur Albin Kurti krye në vete ka dalë të nesërmen e mbledhjes së kryesisë ku është vendosur se na nuk themi se a ka qenë vrasje apo vetëvrasje, por ka qenë e padrejtë mbajtja e tij në burg, sepse këtë informacion e kemi pasur ne, s’kemi pasur ekspertiza se a ka qenë vrasje apo vetëvrasje, ndërsa Albin Kurti del të nesërmen e thotë se e kanë vrarë Astritin, sepse kështu i duhet Astriti”, është shprehur Krasniqi.

Krasniqi thotë se askush nuk mund të dal e të thotë se nëse Astrit Dehari është vrarë apo vetëvrarë pa pasur ekspertizë.

“Askush s’mund ta konsiderojë vrasje apo vetëvrasje pa pasur ekspertizë, pa e ditë mirë situatën. Nuk mund të dalë Albin Kurti të nesërmen e të thotë se është vrasje, sepse nuk ka informacion për këtë punë. Kjo pastaj bëhet për arsye të keqpërdorimit politik”, ka thënë Krasniqi.