Frashër Krasniqi: Albini ka problem me vetën dhe të kaluarën e tij

Ai përveç gjuhës së komunikimit e ka komentuar edhe debatin e mbrëmshëm të kreut të VV-së Albin Kurti, ku sipas tij ai është përlarë mbrëmë me vetën dhe të kaluarën e tij.

Sipas Krasniqit VV-ja nuk ka tentim për shpalosje të programit.

“Raste raste, paj kemi rastet i kemi arë gjithë në momentet që nuk po ka shumë argument nga partitë po ka tentativë me ashpërsu gjuhën, jam idhtarë në kuadër të debateve dhe fushatës gjithmonë është e rëndësishme me shpalos programin sepse nuk po kemi mundësi për të shpalosur programin, por vetëm ngritjet e zërit po kemi. Paj u përlajke me vetën Albini, u përlajke me të kalumen e vetë, gjuhë e tesionume, në suazën e qasaj që nuk prezantojke asgjë, mjaftohesh mi shajt të tjerët, nuk ka tentim me shpalos programin por vetëm mi njollosë gjithë të tjerët”, tha Krasniqi në RTV Dukagjini.