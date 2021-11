France Football publikon renditjen nga top 21 në 30 më të mirët e vitit 2021

Muajin e kaluar është publikuar listë e ngushtë e 30 futbollistëve më të mirë në botë që garonin për Topin e Artë, kurse sonte (e hënë) do mësohet kush është më i miri, shkruan lajmi.net.

“France Football” tashmë ka zbuluar emrat e futbollistëve që renditën nga top 21 në 30 më të mirët e kësaj liste.

Renditja e plotë e nëntë futbollistëve të fundit:

Top 29: Cesar Azpilicueta dhe Luka Modric

Top 26: Nicolo Barella, Ruben Dias dhe Gerard Moreno

Top 25: Phil Foden

Top 24: Pedri

Top 23: Harry Kane

Top 21: Bruno Fernandes dhe Lautaro Martinez./Lajmi.net/

Equally ranked at the 21st place for the 2021 #ballondor ⤵️

Lautaro Martínez 🇦🇷@Inter pic.twitter.com/E6Nu8j4FXd

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021