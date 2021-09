Franca tërheq për konsultime ambasadorët e saj në SHBA dhe Australi

Ministri i Jashtëm francez tha se “vendimi i jashtëzakonshëm” u justifikua nga “graviteti i jashtëzakonshëm” i situatës.

Aleanca, e njohur si AUKUS, do t’i japë Australisë teknologji për të ndërtuar nëndetëse me energji bërthamore.

Ky veprim zemëroi Francën pasi anuloi një marrëveshje shumë miliardë dollarëshe që kishte nënshkruar me Australinë, raporton ATSh.

Marrëveshja shihet gjerësisht si një përpjekje për të kundërshtuar ndikimin e Pekinit në Detin e kontestuar të Kinës Jugore.

Ajo u njoftua nga presidenti amerikan Joe Biden, kryeministri britanik Boris Johnson dhe homologu i tij australian, Scott Morrison.

Pakti do të thotë që Australia do të bëhet vendi i shtatë në botë që operon nëndetëse me energji bërthamore.

Në një deklaratë, ministri i Jashtëm francez Jean-Yves Le Drian, i cili e kishte përshkruar paktin si një “goditje pas shpine”, tha se ambasadorët ishin tërhequr me kërkesë të presidentit Emmanuel Macron.