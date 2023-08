Franca publikon listën për ndeshjet e shtatorit, shumë yje pjesë e saj Franca ka publikuar listën e të ftuarve për ndeshjet e muajit shtator. ‘Xhelat’ janë lider të padiskutueshëm në grupin B, me plotë 12 pikë, për në kualifikueset e Euro 2024. Ndeshjet e shtatorit i luajnë ‘për sy e faqe’, por do kemi një super përballje. Më 7 shtator luajnë ndaj Irlandës, me fillim nga ora…