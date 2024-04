Franca në OKB: Dorëheqja e kryetarëve në veri do të ishte mënyra më e shpejtë për rivendosje të demokracisë Ambasadori francez në Kombet e Bashkuara, Nicolas de Riviere, ka thënë të hënën se në veriun e Kosovës duhet të organizohen shpejt zgjedhje, me pjesëmarrje të të gjitha komuniteteve, për t’i zgjedhur kryetarët e rinj të katër komunave me shumicë serbe. “Franca rikujton se tërheqja e kryetarëve të zgjedhur me vetëm 3 për qind të…